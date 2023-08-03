Çiftçi hasadı yaptı sonuca inanamadı. 1,5 dekarlık alana deneme amaçlı ektiler

Anadolu'nun bozkırında çiftçinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı.

Yozgat'taki bir köyde çiftçinin toprağına deneme amaçlı ekilen üründe beklenmedik bir verim alındı.

Ürünün iç ve dış ticarette potansiyele sahip olduğunun altı çizildi.

Yozgat ilinin Boğazlıyan İlçesindeki Gövdecili köyünde İdris Oğuzhan isimli çiftçiye ait 1,5 dekarlık alanda ilk defa ekilen tıbbi ve aromatik bitki türlerinden olan bu ürünün hasadı gerçekleştirildi.

HASAT SONRASI YÜZLER GÜLDÜ

1.5 dekar alana ekilen kişnişte verim beklenenin üzerinde oldu. Hasat sonrası 337 kilogram verim elde edildi.

Yozgat’ta tıbbi ve aromatik ürünleri artırmak ve ürünlerin yöreye uyumlarını sağlamak amacıyla kişniş deneme ekimi yaptıklarını söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, “Bu yıl da kişniş bitkisini ilimiz ekolojik şartlarında yetişme ve gelişmesini gözlemlemek amacıyla ekim ve üretimini yaptık." dedi ve konuşmasını şöyle sürdürdü:

-Kişniş, hem iç hem de dış ticaret potansiyeli olan önemli bir tıbbi bitkisidir. Ülkemiz iklim ve toprak şartları bakımından kişniş üretimine oldukça elverişlidir. Çiftçimiz İdris Oğuzhan’ın 1,5 dekarlık deneme tarlasına 2,5 kilogram tohum ekildi ve 337 kilogram ürün alındı. Normalde dekar başına 80-100 kilogram ürün alınırken bizim bu denememizde dekara 225 kilogram verim alındı.

Kişniş ve benzeri tıbbi aromatik bitkileri ekmek isteyen çiftçilerin il ve ilçe müdürlüklerinden bilgi alabileceklerini de belirten Özkaya çiftçilere rehberlik etmeye hazır olduklarını söyledi.