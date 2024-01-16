Çiftçiler hükümete karşı ayaklandı. Başkentte hayat durma noktasına geldi

Almanya’da, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den oluşan hükümetin tarım sübvansiyonlarını kaldırma planlarına karşı çiftçiler, 8 Ocak’ta ülkenin çeşitli bölgelerinde başlattıkları protestolarını Berlin’de sürdürdüler. Protestoya katılan en az 3 bin çiftçi, traktörleriyle Almanya’nın çeşitli bölgelerinden Berlin’e gelerek, tarihi Brandenburg Kapısı ile Zafer Anıtı arasındaki 17 Haziran Caddesi’ni ve çevresindeki cadde ve sokakları kapattılar.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Lojistik sektörünün de destek verdiği bu protestolarda, tır ve diğer ağır vasıta şoförleri de araçlarıyla yer aldılar. Farklı sektörlerde çalışan ve hükümetin politikalarından memnun olmayan birçok kişi de gösteriye katıldı. Bu durum, Berlin şehir merkezindeki trafiğin aksamamasına neden oldu.

Berlin polisi, gösteriye 8 bin 500 kişinin katıldığını ve 6 bin 500 traktör, tarım aracı ve diğer araçların gösteride yer aldığını belirtti. Ancak, gösteriyi organize edenler, gösterici sayısının 30 bini bulduğunu iddia etti.

MALİYE BAKANI YUHLANDI

Brandenburg Kapısı önünde kurulan sahnede, Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied ve diğer sektör temsilcileri konuşma yaptılar. Lindner, sahneye çıktığında ve konuşması sırasında, göstericiler tarafından protesto edildi. Göstericiler, “Defol” ve “Koalisyon hükümeti gitmeli” şeklinde sloganlar atarak, Lindner’i ıslıklarla ve “yuh” sesleriyle protesto ettiler.

Lindner, çiftçilerin protestosunun başarılı olduğunu ve hükümetin çiftçilerin argümanlarını duyduğunu belirtti. Hükümetin kararlarını hafiflettiğini ifade eden Lindner, çiftçiler için vergi muafiyetinin devam edeceğini ve tarımsal dizel sübvansiyonunun kademeli olarak kaldırılacağını söyledi. Lindner, çiftçilerin memnuniyetsizliğini anladığını ve hükümetin tasarruf planlarında çiftçilerden çok şey talep edildiğini belirtti. Ayrıca, Alman tarımının rekabetçi kalması gerektiğini, bu yüzden önceki kesintilerin hafifletildiğini belirtti.

‘ÇİFTÇİLERİN PROTESTOLARI BARIŞÇIL’

Lindner, “Bugün sizlere bütçeden daha fazla devlet yardımı sözü veremem.” dedi. Ancak, tarımsal dizele verilen sübvansiyonlar bittiğinde çiftçilerin yükünün başka alanlarda hafifletilmesi gerektiğini belirtti. Lindner, çiftçilere yönelik bürokratik düzenlemelerin ve çevre ve hayvancılıkla ilgili şartların azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılmasını istedi. Lindner, çiftçilerin düzenlediği gösterilerin meşru ve barışçıl olduğunu ifade etti.

‘HÜKÜMETİN TEKLİFİ ADİL DEĞİL’

Almanya Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, hükümetin kararlarını geri almasını talep etti ve “Vergi artışı önerilerinizi geri çekerseniz biz de geri çekiliriz.” dedi. Rukwied, çiftçilerin protestolarını bitirmesinin hükümetin elinde olduğunu belirtti ve hükümetin uzlaşmaya gitmemesi durumunda gösterilere devam edileceğini belirtti. Rukwied, ülkede bir haftadır devam eden gösterilerle çiftçilerin hükümete bir sinyal verdiğini vurguladı ve hükümetle görüşmeye ve uzlaşma sağlamaya hazır olduklarını belirtti. “Hükümetin teklifi adil değil ve çürük. Bunu kabul etmiyoruz.” dedi.

Bad Belzig’de çiftçilik yapan ve 5 bin metrekare tarım alanını işleten Martin Bauer, gösteriye katılma sebebini, tarımsal dizele verilen desteğin geri alınması ve araç vergisi muafiyetine ilişkin alınan yeni kararlarla hareket alanının bulunmadığını belirtti. Bauer, bu kararlardan vazgeçilmesini ve tarımın bu ülkede yeniden yüksek bir değere sahip olmasını istediklerini belirtti. Eschwege’den katılan Patrick Platz da ülkedeki tüm sistemi eleştirdiklerini belirtti ve “Sadece çiftçi değil, biz işçi ve zanaatkarlar da eziyet çekiyoruz.” dedi. Platz, hükümetin adil davranması gerektiğini belirtti ve “Biz halk için adalet istiyoruz.” dedi.

Alman hükümeti, yılda yaklaşık 1 milyar avro tasarruf etmeyi hedefleyen bütçe kesintilerinin bir parçası olarak, çiftçilere sağlanan araç vergisi muafiyetlerini ve tarımsal dizel sübvansiyonunu kaldırmayı planlamıştı. Ancak, Aralık 2023’te çiftçilerin düzenlediği protestoların ardından, hükümet bu kesintileri hafifletme kararı aldı.

ALMANYA'DA ÇİFTÇİLERİN PROTESTOSU

Hükümet, çiftçilere sağlanan tarımsal mazot üzerindeki vergi indirimine aniden son vermek yerine, bu indirimi bu yıl için yüzde 40, 2025 için yüzde 30 oranında azaltmayı ve 2026’dan itibaren tamamen kaldırmayı planladığını açıkladı. Ayrıca, çiftçilerin araçlarına uygulanan vergi muafiyetini kaldırmaktan vazgeçti.

Bu durum, Alman Çiftçiler Birliği tarafından yeterli bulunmadı. Birlik, Alman tarımının rekabetçi kalabilmesi için bu önlemlerin yetersiz olduğunu savundu. Ayrıca, bütçede yapılan kesintilerin yükünün haksız bir şekilde çiftçilere yüklendiğini ve vergi indirimlerinin sona ermesinin çiftlikleri iflasa sürükleyeceğini belirtti. Bu durum, çiftçilerin hükümetin politikalarına karşı çıkmalarına ve protesto düzenlemelerine neden oldu. Bu protestolar, hükümetin politikalarını yeniden gözden geçirmesine ve çiftçilere yönelik bazı vergi indirimlerini hafifletmesine yol açtı.