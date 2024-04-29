Trabzonspor transferi bitirdi. Laszlo Benes kimdir

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Trabzonspor transferi bitirdi. Laszlo Benes kimdir
Trabzonspor'da Laszlo Benes transferi konusunda önemli bir gelişme yaşandı ve imza atılması an meselesi olarak görülüyor.

Trabzonspor'un transfer listesinde üst sıralarda yer alan Slovak futbolcu Laszlo Benes'in transferinde sona yaklaşıldığı kaydedildi.

Trabzonspor'un eski oyuncusu Marek Hamsik'in de bu transferde etkili bir rol üstlendiği ifade ediliyor.
Almanya'nın 2. Bundesliga takımlarından Hamburg'da forma giyen 26 yaşındaki Benes, bu sezon sergilediği performansla göz doldurdu.

181 cm boyundaki orta saha oyuncusu, ligde oynadığı 25 maçta 13 gol ve 11 asist ile kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşıyor.

Benes'in sözleşmesinde yer alan 3 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, Trabzonspor'un elini güçlendiriyor.

Alınan bilgilere göre, Slovak oyuncunun Trabzonspor'a transfer olması için önemli bir ilerleme kaydedildi ve Hamsik'in de katkılarıyla transferin yakın zamanda resmiyet kazanması bekleniyor.

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