19 Mayıs kutlamalarında kendine has dans figürleriyle dikkat çekti

Adana'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları sırasında yaşanan ilginç bir an, sosyal medyanın gündemine oturdu. Kortejin önüne geçen yaşlı bir adam, kendine has dans figürleri sergileyerek izleyenleri hem şaşırttı hem de eğlendirdi.

Kutlamalar sırasında kortejin önüne geçen ve kendine has bir şekilde dans etmeye başlayan yaşlı adam, çevredekilerin dikkatini çekti. Adamın ilginç figürleri, kortejde yürüyenler kadar, izleyiciler arasında da büyük ilgi uyandırdı. Bir vatandaş tarafından kaydedilen bu anlar, kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı ve büyük beğeni topladı.

Sosyal medya kullanıcıları, yaşlı adamın enerjik ve neşeli dansını övgü dolu yorumlarla karşıladı.