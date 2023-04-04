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83 bin yıl hapsi istenen Tosuncuk'a bir dava daha

Binlerce kişinin dolandırıldığı Çiftlik Bank sistemindeki ‘Bank’ adını izinsiz kullandıkları gerekçesiyle “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan Mehmet Aydın ve Fatih Aydın davasında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Her iki sanığında 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 16:47
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Çiftlik Bank kurucusuna bir dava daha

83 bin yıl hapsi istenen Tosuncuk'a bir dava daha
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Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın katılmazken, müşteki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) avukatı ile sanık Mehmet Aydın'ın avukatı salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, “Sanıkların ortağı oldukları Fame Game Hayvancılık Ticaret Sanayi Anonim Şirketi, Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Limited Şirketi ile Fame Game Software Limited Şirketi’nin yetkilileri ve ortakları oldukları, bahse konu şirkette ‘bank’ kelimesini istisnasız bir şekilde tüm reklamlarında web sayfaları ve sosyal paylaşım sitelerinde kullandıkları, reklamların içeriğinde bahse konu sisteme belli bir miktar para yatırıldığında takip edilir ise daha çok para ile çıkış yapabileceklerinin ifade edildiği, doğrudan olmasa bile bu anlama gelecek şekilde ifadelerin bulunduğu, faaliyetler çerçevesinde oldukça kısa sayılabilecek 19.10.2016-06.12.2017 tarihleri arasında Çiftlik Bank isimli organizasyon ve faaliyetleri adı altında para topladıkları ifade edildi.

"BANK" İFADESİNİ OTURAK ANLAMINDA KULLANMIŞ

Mütalaada, "Paranın önemli bir kısmını transfer ettikleri, ayrıca yargılama konusu olduğu, Aydın’ın bank ibaresini parklarda oturak için söylediğini kast ettiği ve hayatın olağan akışına uygun olmadığı, banka gibi faaliyet gösterdiği, kurumsal bir firma görünümü vermek için kullanıldığı belirtildi. Her iki sanık hakkında da 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı 13 Nisan tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan İddianamede sanıkların, şirketlerinin reklam ve ürünlerinde ilgili kurumlardan izin almadan 'Bank' ifadesini kullandıkları gerekçesiyle, '5411 Sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık' suçundan ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

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