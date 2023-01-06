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Çiftlik evine polis baskını: 3 şüpheli tutuklandı

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 10:34
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Çiftlik evine baskında yakalanan 3 şüpheliye tutuklama

Çiftlik evine polis baskını: 3 şüpheli tutuklandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, çiftlik evine polis baskınında yakalanan Özgür Kardaş (37), Ozan Zengin ve Hasan Erdoğan tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2'si cinayet 9 suçtan aranan Özgür Kardaş'ın, Seyhan ilçesi Yenidam Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinde saklandığını belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, 3 Ocak'ta çiftliğin etrafını sarıp, güvenlik önlemi aldı. Kardaş, polisin geldiğini görünce tabancasını yanına alıp, kaçmak için çiftlik evinin çatısına çıktı. Ekipler, teslim olması için şüpheliye 'dur' ihtarında bulundu. Kardaş ile çiftlikteki 5 şüpheli, tabancalarla polise ateş açtı. Ekipler de karşılık verince çıkan çatışmada vurulan Kardaş, dengesini kaybedip, çatıdan düştü.

KAPIYI ZIRLI ARAÇLA KIRARAK GİRDİLER

Polis ekipleri, kapısını zırhlı araçla kırarak girdikleri çiftlik evinde Ozan Zengin, Hasan Erdoğan, Muhammed A., Abdullah K. ile Hüseyin E.'yi gözaltına aldı. Zengin'in 'kasten öldürme', Erdoğan'ın ise 'uyuşturucu ticareti' suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Çiftlikte yapılan aramada; ruhsatsız 5 tabanca, 160 mermi, çelik yelek, kar maskesi, eldiven, motosiklet kaskı ile uyuşturucu hap ele geçirildi. Özgür Kardaş ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavisi sonrası gözaltına alınan Kardaş ile diğer şüpheliler, ifadeleri tamamlanıp, adliyeye sevk edildi. Özgür Kardaş, Ozan Zengin ile Hasan Erdoğan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Soruşturma sürüyor. (DHA)

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