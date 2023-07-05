Çiftlikte çıkan yakın ekiplerce söndürüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir tarım işletmesinde yaşanan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Çiftlikte çıkan yakın ekiplerce söndürüldü

(İHA) Yangın, Muratlı-İnanlı yolu üzerinde bir tarım işletmesinde meydana geldi. İddiaya göre, ot biçme-bağlama esnasında makineden çıkan kıvılcımların neden olduğu değerlendirilen yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Kuru otlar ve rüzgârın etkisiyle büyüyen yangında bazı tarım makine ve aletlerinin de yandığı öğrenildi. Civar ilçelerden de itfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı yangında maddi hasar oluştuğu, bir traktörün tamamen yandığı bildirildi.

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