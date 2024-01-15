Çığ nedeniyle kapanan Yüksekova-Şemdinli kara yolu açıldı

Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Haruna Geçidi ile Şapatan mevkisine dün çığ düştü. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 117. Şube Şefliği ekipleri temizleme çalışmalarına başladı.

Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu yolu açan ekipler, yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde de yarım metreyi geçen kar, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Tek katlı evler ve araçların karla kaplandığı ilçede, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önü ile araçların üzerinde biriken karı temizlediler. Çocuklar ise kar topu oynayarak eğlendiler. Bazı sürücüler de küreklerle çevresindeki kar birikintilerini temizleyerek araçlarını çıkarabildiler.