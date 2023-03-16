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Ciğerotu bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor

Ciğerotu bitkisinin boğaz ağrılarına iyi gelmesinden akciğer hastalıklarına kadar birçok sağlık sorununu çözdüğünün altı çizildi.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 09:53
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Ciğerotu bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor

Ciğerotu bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ciğerotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ciğerotu bitkisinin boğaz ağrıları ve iltihaplarının hızla iyileşmesine yardımcı olduğunun altı çizildi.

BOĞAZ AĞRISI NEDİR?

Boğaz ağrısı, adından da anlaşılacağı üzere boğaz bölgesinde hissedilen yanma, kuruluk, yutkunma ile kötüleşebilen, boğaz içinde çizilme veya tahriş olma şeklinde hissedilen ve çeşitli tıbbi durumlardan kaynaklanan durumlara verilen genel addır.

NEREDE KULLANILIR?

İçeriğinde tanen, müsilaj, şekerler, reçine ve sabit yağ vardır. Yaprakları kullanılır.

ZARARI VAR MI?

Tansiyon hastalarının uzman doktor görüşü olmadan kullanmaları sakıncalıdır.

Fazla miktarda kullanılırsa müshil etkisi göstererek ishal oluşumuna neden olur.

Bütün şifalı bitkilerde olduğu gibi ciğer otunu da kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Sürekli ilaç kullananlar için bu konu daha da önem taşır.

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