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İşte 7 asırlık şurup tarifi

Amasya’nın Merzifon ilçesinde aktarlık yapan Adnan Yıldırım, ünlü tıp alimi Sabuncuoğlu Şerefeddin‘e ait “Akarabiddin” adlı kitapta yer alan ve geçmişi 7 asır önceye dayanan şurubun tarifini verdi. Bakın neye yarıyor…

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 08:21
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7 asırlık şurup tarifi

İşte 7 asırlık şurup tarifi
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Adnan Yıldırım, AA muhabirine açıklama yaptı ve altı kuşaktır bitkisel ürünler ve aktarlıkla uğraşan bir ailenin ferdi olduğunu söyledi. Yıldırım ABD’de bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesinde Bitki Bilimiyle Tedavi Yöntemleri Programı’nda yüksek lisans yaptığının altını çizdi.

Anadolu’da geçmişten günümüze şifalı bitkilerle tedavi yöntemleri üzerine araştırmalar gerçekleştirdiğini anlatan Yıldırım, soğuk algınlığıyla ilgili 7 asırlık tarifi, ünlü tıp alimi Sabuncuoğlu Şerefeddin’in “Akarabiddin” adlı kitabına aldığını, kendisinin de bu kitaptan yararlanarak hazırladığını anlattı. Şuruba, “Şurubu Hümayun” adının verildiğini belirten Yıldırım, karışımda çeşitli baharatlar kullanıldığını, şurubun beğenildiğini söyledi.

“ŞURUBUN TARİFİ 7 ASIR ÖNCESİNE DAYANIYOR”

Şurubun orijinal tarifine ulaşmak için, Osmanlı döneminde 1402-1468 yıllarında Amasya’da hekimlik yapan Sabuncuoğlu Şerefeddin’in, Amasya Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki “Akarabiddin” kitabına başvurduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle konuştu:

“Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde hastaların tedavi edildiği bimarhanede görev yapan Sabuncuoğlu Şerefeddin Amasya’ya gelen kervan sahipleri ve yöre insanları için soğuk algınlığı ve benzer solunum yolu hastalıklarının tedavisinde ‘Şurubu Hümayun’ isimli şurubu kullanıyormuş. Akarabiddin kitabında nereden baksak 7 asırlık bir tariften bahsediyoruz.”

“ÖZELLİKLE KIŞIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR”

Şurubun içinde zencefil, zerdeçal, tarçın, karanfil gibi baharatların bulunduğunu ifade eden Yıldırım, şurubun tam tarifini paylaşmadıklarını vurguladı.

Yıldırım, “Şurubun içinde birincisi bimarhaneyi kurduran İlduş Hatun’un ‘altın’ dediği zencefil var, zerdeçal, tarçın ve karanfil var. Hindistan menşeli baharatlar kaynatılmaya müsait baharatlar olduğu için kaynatılması gerekiyor. Bu tarif yapılırken Amasya’ya özgü bitkiler de katılmış içine, bir misket elması kurusu, ıhlamur ve böğürtlen kökü var. İnsanlar bu şurubu özellikle hasta olmamak için kullanıyorlardı. Özellikle kış şartlarında bağışıklık sistemlerini güçlendiriyorlardı. Kendilerini zinde hissetmek istediklerinde, uzun yolculuklara dayanabilmek için kullanıyorlardı.” şeklinde konuştu.

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