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Ciğerotu bitkisi neye iyi geliyor?

Ciğerotu bitkisinin öksürüğe iyi gelmesinden akciğer hastalıklarına kadar birçok sağlık sorununu çözdüğü vurgulandı.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 09:46
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Ciğerotu bitkisi neye iyi geliyor?

Ciğerotu bitkisi neye iyi geliyor?
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ciğerotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

CİĞEROTU BİTKİSİ NEDİR?

Nodangiller familyasından; 10-15 santimetre boyunda çok yıllık, otsu birbitkidir. Çiçekleri; önceleri kırmızımtıraktır. Sonradan morumsu-maviye dönüşür. Gövdesi dik ve tüylüdür.

CİĞEROTU BİTKİSİ NEYE İYİ GELİYOR?

- Göğsü yumuşatır

-Öksürüğü keser

-Akciğer hastalıklarında faydalıdır

-İdrar söktürür

-Hazımsızlık, şişkinlik, gaz gibi sorunların giderilmesinde etkilidir

-Mikropları öldürür. Yaraların iyileşmesi için kullanılabilir. Basur ve meme çatlaklarında kullanımı yaygındır.

-Cilt iltihapları ve yaraları için çok faydalıdır. Ciltte meydana gelen lekelerin yanı sıra hafif yanık izlerini gidermek için de kullanabilirsiniz

-Boğaz ağrıları ve iltihaplarının hızla iyileşmesine yardımcı olur.

NEREDE KULLANILIR?

İçeriğinde tanen, müsilaj, şekerler, reçine ve sabit yağ vardır. Yaprakları kullanılır.

ZARARI VAR MI?

Tansiyon hastalarının uzman doktor görüşü olmadan kullanmaları sakıncalıdır.

Fazla miktarda kullanılırsa müshil etkisi göstererek ishal oluşumuna neden olur.

Bütün şifalı bitkilerde olduğu gibi ciğer otunu da kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Sürekli ilaç kullananlar için bu konu daha da önem taşır.

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