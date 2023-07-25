Cihangir’de eş değiştirme rezaleti. Ahlaksızlığın görüntüleri kameralara yansıdı

İHA'nın haberine göre; Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kadınların sabit, erkeklerin ise 15 dakikada bir yer değiştirdiği görüldü. Etkinliğin biletli olduğu ve ücret alındığı da ortaya çıktı. Beyoğlu Belediyesi, skandalın ardından mekana müdahale ederek kapattı ve mühürledi.

“Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 15 dakikada bir yer değiştiriyor”

Olay, Beyoğlu ilçesi Cihangir Mahallesi’nde bulunan bir mekanda gerçekleşti. “Speed Dating” yani hızlı flört diye adlandırılan etkinlikte, katılımcılar eş değiştirerek flört etti.

Mekanda çalıştığı anlaşılan bir kadının tanıtım yaparken kullandığı ifadeler ise skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Kadın, “Kadınlar sabit kalıyor erkekler her 15 dakikada bir yer değiştiriyor” dedi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı.

Biletli etkinlik için sosyal medya hesabı açılmış

Skandalın detayları da araştırıldıkça şaşırttı. Etkinlik için bir sosyal medya hesabı açıldığı ve “özel biletli etkinliktir” notu düşüldüğü belirlendi. Bilet ücretinin de belirlendiği ve katılımcılara ödeme yöntemleri sunulduğu görüldü.

Belediye ekipleri mekana baskın yaptı

Görüntülerin ve etkinliğin tepki görmesinin ardından harekete geçen Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mekana baskın yaptı. Ekipler, mekanın ruhsatını inceledikten sonra kapatma ve mühürleme kararı aldı. Mekan sahibine ve çalışanlarına da cezai işlem uygulandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.