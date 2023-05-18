Çıktığı çatıda intihara kalkıştı, ekiplerin 1 saatlik çabasıyla ikna edildi

Çankırı’da çıktığı çatıda intihara kalkışan şahıs, polis ekiplerinin 1 saat süren çabası ile ikna edilerek aşağı indirildi.

Çıktığı çatıda intihara kalkıştı, ekiplerin 1 saatlik çabasıyla ikna edildi

Olay, akşam saatlerinde Çankırı il merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatısına çıkan Ü.D. isimli şahıs, ailevi problemleri olduğunu iddia ederek intihara kalkıştı. Çatıdan sarkan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hav yastığı açarak güvenlik önlemi alırken, polis ekipleri ise şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan uzun uğraşlar neticesinde, ikna edilen şahıs yaklaşık 1 saat sonra çatıdan indirildi. Sağlık kontrolü yapılan Ü.D. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (İHA)

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