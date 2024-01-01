Cilde faydalı. Sivilce egzama mantar gibi cilt hastalıklarına iyi geliyor. Şifa deposu ot ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Erhan Songür
Cilde faydalı. Sivilce egzama mantar gibi cilt hastalıklarına iyi geliyor. Şifa deposu ot ortaya çıktı
Cilde yararlı ve sivilce, egzama, mantar gibi cilt hastalıklarına iyi gelen eşek otu dikkatlerden kaçmadı.

Doğal besinlerle sağlığını korumak isteyen insanlar, eşek otu gibi birçok bitkinin faydalarını öğrendi.

Eşek otu, cilt için iyi bir bitki olup sivilce, egzama, mantar gibi cilt rahatsızlıklarına iyi geldiği söylendi.

MANTAR HASTALIKLARI NELERDİR?

Mantar hastalıkları, cildin yüzeyinde bulaşıcı enfeksiyonlara neden olan hastalıklardır.

Bu hastalık, cilt, el, ayak, saç, tırnak, genital bölge ve erkeklerde sakalda görülebilir.

EŞEK OTU NASIL KULLANILIR?

Eşek otunun en sık kullanılan yöntemi, kökünü kaynatarak suyunu içmektir.

Bunun yanında, yaprak ve gövde kısımları da kaynatılıp öksürük için kullanılabilir.

Eşek otu, birçok sağlık problemine iyi gelen bir şifa kaynağıdır.

Fakat, diğer yabani otlar gibi, eşek otunu da dikkatli kullanmak gerekir.

Çok fazla tüketmek zararlı olabilir.

Alerjisi, hamileliği, emzirmesi veya kronik hastalığı olanlar, eşek otunu doktor tavsiyesiyle kullanmalıdır.

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