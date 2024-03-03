Çilek detoksu ne işe yarar, sigarayı nasıl bıraktırır

İşte Çilek detoksunun faydaları…

ÇİLEK DETOKSU NE İŞE YARAR?

İnsanlar, detoks yöntemi uyguladıklarında vücutlarındaki zararlı maddeleri daha rahat bir şekilde atarken vücutlarını en iyi duruma getiriyorlar. Bu amaçla eğer kişiler çilek ve belli maddelerin kullanıldığı karışımı kullanırlarsa bu yönteme çilek detoksu deniyor. İnsanların zararlı maddeleri mümkün olduğunca kısa sürede vücutlarından çıkarmaları gerekiyor. Yoksa, iç organlar istenilen şekilde işlemeye devam edemezken birçok farklı hastalığa yakalanma riski de yükseliyor.

Malzemelerinin rahatça bulunması, basit bir hazırlanış aşaması ve etkilerinin çok büyük olması nedeniyle insanlar bu detoksu sıkça tercih ediyor.

GEREKEN MALZEMELER

Çilek detoksu dendiğinde herkes hazırlanacak olan karışımın içinde ana malzeme olarak çileğin kullanılacağını biliyor. Ama bunun yanında kullanılan ürünlerin de karışım istenen faydayı sağlaması için çok büyük önemi var. Bu detoksun hazırlanması için öncelikle kişilerin 10-11 adet çileği hazır etmesi gerekiyor. Özellikle mevsiminde alındığında çok daha faydalı oluyor. Bunun yanında 1 adet küçük limonun suyuna, 1 adet yeşil elmaya, birkaç dal naneye ve son olarak 1 litre suya ihtiyaç oluyor. Bu malzemeler genelde evlerde olan ürünler olduğundan insanlar rahatlıkla detoks için hazırlıklarını bitirebilirler.

HAZIRLANIŞI

Detoks suyunu yapmak için ilk olarak çileklerin ve elmaların yıkanması gerekiyor. Çilekleri saplarından ayıran, elmayı doğradıktan sonra içindeki çekirdeklerini atan kişiler meyvelerin hepsini küp biçiminde doğrayabilirler. Bunun ardından limonun suyunun çıkarılması gerekiyor. Bu aşamada kullanıcılar istedikleri yöntemi kullanarak limonun suyunu çıkarabilirler. Sonra nanelerin yapraklarını ayıran kişiler tüm malzemeleri hazırladıkları 1 litre suyun içine atabilirler. Daha sonra belli bir süre bekledikten sonra karışımın içilmesi gerekli detoksun yapılması için yeterli olacaktır. Bu detoksu yaparken kişiler dilerlerse karışıma buz da koyarak daha serinletici bir hale de getirebilirler. Özellikle yaz aylarında bu detoksu yapacak olan kişiler için çok doğru bir seçim olabilir.

SİGARAYI BIRAKTIRIR MI

Sigara üzerinde etkisi olan ürünlerin hepsi sigarayı bıraktıran ürünler ya da karışımlar değildir. Bazı karışımlar insanların sigarayı bırakmasına destek olurken bazıları vücuda verdiği zararları gidermek için çalışmalarını sürdürürler. Çilek detoksu kullanan kişiler, bu detoksu kullanırken çok daha kolay bir şekilde sigarayı bırakmazlar. Bu ürün, sigaranın zararlı etkilerinin giderilmesine destek olan bir üründür. Birçok kişi, karışımı sigarayı bıraktıktan sonra içerken bu sayede akciğerlerindeki zararı en aza indirmeyi hedeflemektedir. Doğal bir karışım olan akciğer şurubu yorumları bakıldığında sigara içmeyi bırakan kişiler bu çilek detoksu sayesinde akciğerlerini temizlerken sigarayı bırakmanın faydalarını da çok daha kısa bir süre içinde görmektedir.



