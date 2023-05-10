Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi

Napoli'nin 33 yıl sonra gelen şampiyonluğu taraftarı adeta çılgına çevirdi. En ilginç şampionluk kutlaması ise fanatik pilottan geldi.

Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi

Napoli taraftarı bir pilot, takımının 33 yıl sonra gelen şampiyonluğu sonrası uçakla N harfi çizdi.

Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Uçuşların anlık olarak gösteri programda çılgın pilotun çizdiği N harfini binlerce Napoli taraftarı sosyal medyada paylaştı.

33 YIL SONRA İLK KEZ

Napoli, 2022-23 şampiyonluğu ile birlikte kulüp tarihindeki 3’üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.

Daha önce mavi-beyazlı ekip, 1986-87 ve 1988-89 yıllarında üst üste iki şampiyonluk elde etti.

Öte yandan bu şampiyonluk tecrübeli teknik direktör Spaletti’nin de ilk İtalya Ligi şampiyonluğu oldu.

napoli.jpg

Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü Güncel
Seçimi kimin kazanacağını açıkladı. Kassandra rüyasında gördü
Süper Lig'de 11 yabancı serbest oluyor. TFF'nin aldığı kararın detayları belli oldu Spor
Süper Lig'de 11 yabancı serbest oluyor. TFF'nin aldığı kararın detayları belli oldu
Ukrayna savaşında bir gazeteci hayatını kaybetti Dünya
Ukrayna savaşında bir gazeteci hayatını kaybetti
Kritik zirve Rusya'da başladı Güncel
Kritik zirve Rusya'da başladı
150 bin göçmen Meksika sınırından ABD'ye geçecek Dünya
150 bin göçmen Meksika sınırından ABD'ye geçecek
Demi Rose Maksika'ya gider gitmez soyundu. ''Şimdi başlıyor'' notu ile paylaştı Magazin
Demi Rose Maksika'ya gider gitmez soyundu. ''Şimdi başlıyor'' notu ile paylaştı