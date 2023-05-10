Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi

Napoli taraftarı bir pilot, takımının 33 yıl sonra gelen şampiyonluğu sonrası uçakla N harfi çizdi.
Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Uçuşların anlık olarak gösteri programda çılgın pilotun çizdiği N harfini binlerce Napoli taraftarı sosyal medyada paylaştı.
33 YIL SONRA İLK KEZ
Napoli, 2022-23 şampiyonluğu ile birlikte kulüp tarihindeki 3’üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.
Daha önce mavi-beyazlı ekip, 1986-87 ve 1988-89 yıllarında üst üste iki şampiyonluk elde etti.
Öte yandan bu şampiyonluk tecrübeli teknik direktör Spaletti’nin de ilk İtalya Ligi şampiyonluğu oldu.