Çılgın pilot gökyüzüne Napoli arması çizdi

Napoli taraftarı bir pilot, takımının 33 yıl sonra gelen şampiyonluğu sonrası uçakla N harfi çizdi.

Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Uçuşların anlık olarak gösteri programda çılgın pilotun çizdiği N harfini binlerce Napoli taraftarı sosyal medyada paylaştı.

33 YIL SONRA İLK KEZ

Napoli, 2022-23 şampiyonluğu ile birlikte kulüp tarihindeki 3’üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.

Daha önce mavi-beyazlı ekip, 1986-87 ve 1988-89 yıllarında üst üste iki şampiyonluk elde etti.

Öte yandan bu şampiyonluk tecrübeli teknik direktör Spaletti’nin de ilk İtalya Ligi şampiyonluğu oldu.