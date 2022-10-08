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Cilt Hastalıkları Uzmanından kurtulduğunuz sivilcelerle korkutan açıklama

Cilt Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seval Doğruk Kaçar’dan kurtulduğunuz aknelerle korkutan açıklama geldi.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 11:41
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Cilt Hastalıkları Uzmanı açıkladı. Kurtulduğunuz sivilceler bir daha ortaya çıkabilir

Cilt Hastalıkları Uzmanından kurtulduğunuz sivilcelerle korkutan açıklama
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İHA’nın haberine göre; Cilt Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seval Doğruk Kaçar, aknenin kronik bir hastalık olduğunu belirterek, kişi diyetine dikkat etmezse doğru bakım ürünleri kullanmazsa, güneş maruz kalırsa ilaç kullanımı hormon bozukluğu gibi akneyi tetikleyebilecek durumlara dikkat etmezse hastalığın tekrar nüksedebileceğini dile getirdi.

“SİYAH NOKTALARI BOŞALTMAK İÇİN YAPTIĞIMIZ UYGULAMALARLA BÜTÜNLEŞTİRİYORUZ”

Cilt Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Seval Doğruk Kaçar; aknenin, ciltte sebase bezi dediğimiz bezlerin hastalığı olarak geçtiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Ergenlik döneminde daha sık görülen, 40lı yaşlara kadar devam eden bir hastalıktır. Toplumumuzda aslında her 10 kişiden 8’inde bir dönem akne problemi olduğunu biliyoruz. Akne tedavisini önemsiyoruz. Dermatolog olarak bize gelen hastalarda aknenin şiddetine göre medikal tedavi düzenliyoruz. Sürme ve ağızdan tedaviler şeklinde bazen cerrahi tedavilerle lezyon içinde küçültmek için iğneler, komedon dediğimiz siyah noktaları boşaltmak için yaptığımız uygulamalarla bütünleştiriyoruz”

“AKNE PROBLEMİNİ KALICI OLARAK YOK ETMİŞ OLUYORUZ”

Kaçar; akne izleri olan, akneye yatkın olan veya hızlı cevap almak istenen kişilerde tedaviyi cihazla birleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Elimizde altın iğne Q-switch lazer BBL ışık sistemini kullanarak akne tedavisinde hastalarımıza farklı seçenekler sunuyoruz. Akne kronik bir hastalık, kişi diyetine dikkat etmezse doğru bakım ürünleri kullanmazsa güneş maruziyeti, ilaç kullanımı, hormon bozukluğu gibi akneyi tetikleyebilecek durum olursa bu tedavilerin ardından tekrar olabiliyor. Tedavileri düzenli kullanan verdiğimiz bakım ürünleriyle beraber destekleyerek gittiğimiz hastalarda akne problemini kalıcı olarak yok etmiş oluyoruz”

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