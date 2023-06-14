Cilt kanserinde korkutan artış. Profesör açıkladı

Prof. Dr. Özlenen Özkan, cilt kanserine yakalananların sayısındaki artışa dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Cilt kanserinde korkutan artış. Profesör açıkladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise güneşin etkisine ve bağışıklık sistemindeki değişikliklere dikkat çekti.

Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yaptığı tespit dikkat çekti. Cilt kanseri sayısındaki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, “Özellikle Antalya genelinde ben asistanken hafta bir görürken veya hiç görmezken bu vakaları şu an haftada 4-5 görüyoruz. Bunu merak ediyorum, bence deri kanseri (melanom) artışları incelenmeli” sözlerini kullandı.

CİLT KANSERİ NEDİR?

Cilt kanserleri, hiçbir uyarı vermeksizin normal deri üzerinde ortaya çıkabileceği gibi önceden var olan bir ben üzerinde de gelişebilir. Bu nedenle benlerin dikkatle izlenmesi gerekmektedir.

Hayatı tehdit eden cilt kanserine neden olan melanomun kaynağı; melanosit adı verilen hücrelerdir. Melanositler, deriye rengini veren ve bronzlaşmayı sağlayan melanin pigmentini üretirler. Melanom, melanositlerin anormalleşerek aşırı ve kontrolsüz çoğalmaları sonucu oluşur ve başka organlara yayılma potansiyeli taşır.

CİLT KANSERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Benlerdeki form ve renk değişiklikleri

-Deride soyulma

-Derine kanama

-Ben üzerinde şişlik veya kabartı oluşması

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