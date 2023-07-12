Cilt maskesi hazırlarken aman dikkat

Editör: Erkavim Yıldırım

EVDE CİLT MASKESİ HAZIRLARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öncelikle maskeyi hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeleri çıkartın. Kullanacağınız cam kase, pamuk gibi malzemelerin de temiz olduğundan emin olun.

Maskeyi hazırlamadan önce kullanacağınız malzemeleri kontrol edin. Bu malzemelerin mutlaka taze olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Tarifi yaparken adım adım ilerlemeye dikkat edin. Ayrıca maskeyi bekletmeniz gereken süreye de dikkat etmeniz çok önemlidir. Uzun süre bekletilen bazı maskeler ciddi reaksiyonların oluşmasına sebep olabilmektedir.

Son olarak hazır maskelerin içerisinde koruyucu maddeler olduğu için uzun süre bekletilebilmektedir. Ancak evde hazırlanan doğal maskeler koruyucu madde içermediği için uzun süre bekletilemez. Bu yüzden hazırladığınız maskeleri uzun süre bekletmemelisiniz.

Eğer malzemeleri çeşitli bitkilerden hazırlayacaksanız ölçülerine çok dikkat edin. Bitkisel formüllerde doğru ölçü çok önemlidir.

İnternette birçok maske tarifi bulunmaktadır. Bu kaynakların bazıları ise güvenilir değildir. Bu yüzden maske tarifi aldığınız kaynaklara çok dikkat edin.