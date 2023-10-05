Cilt rahatsızlıklarına birebir iyi gelen bitki ortaka çıktı

İnsanların korkulu rüyası olan cilt rahatsızlıklarına iyi gelen ejderkanı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Cilt rahatsızlıklarına birebir iyi gelen bitki ortaka çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Ejderkanı bitkisi; Cilt rahatsızlıkları ve yara, yanık gibi durumları da iyileştirir.

CİLT HASTALIKLARI NELERDİR?

Deri, vücudun dış yüzeyini tamamen kaplayan vücudun en büyük organdır. Dış ortamla sürekli olarak temas halinde bulunan deri; alerjenler, fiziksel etkenler, iklim koşulları, mikrobiyal ajanlar ve daha birçok çevresel faktör ile etkileşim içerisindedir. Bu durum deriyi birçok hastalığa yatkın hale getirir. Cilt hastalıkları, ülkemizde ve dünyada en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alır. Bulunduğu bölgeye ve oluşum nedenine göre pek çok farklı türü bulunan deri hastalıklarının tanı, tedavi ve takip işlemleri hastanelerin dermatoloji (cildiye) birimlerince yürütülür. Cilt hastalıklarının birçoğunda görülen belirtiler birbiriyle benzerlik gösterir. Bu durum teşhisin gecikmesi, yanlış tedavi uygulamaları gibi bazı olumsuzluklara yol açabilir. Deri hastalıkları da diğer bütün hastalıklar gibi oldukça önemlidir. Bu nedenle deri hastalıklarının da diğer tüm hastalıklar gibi ciddiye alınması, erken teşhis ve tedavi için gerekli işlemlerin yapılması önemlidir. Böylece hastalık ilerlemeden daha başarılı şekilde tedavi uygulanabilir.

-Akne

-Egzama

-Kurdeşen (ürtiker)

-Uçuk ve zona

-Sedef hastalığı

-Mantar enfeksiyonları

-Cilt kanseri

EJDERHA KANI AĞACI KULLANIM ALANLARI

Ejderha kanı ağacı, endüstriyel alanda kullanılmaya başlandığından beri sayısında azalma görülmüştür. Bunun yanında kozmetik alanında, tıpta ve boya – cila olarak kullanılmaya devam ediliyor.

Alternatif tıpta ise, kanama, morluk ve kaşınma gibi sağlık sorunlarını çözmede yardımcı olur.

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