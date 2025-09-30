Cimbom Devler Ligi'nde siftah için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak. RAMS Park'taki mücadele 20.00'de başlayacak. Mücadelede Fransız hakem hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
GALATASARAY VE LIVERPOOL'UN MUHTEMEL İLK 11'LERİ
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.
Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak.
