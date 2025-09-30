Cimbom Devler Ligi'nde siftah için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri...

Kaynak: Haber Merkezi
Cimbom Devler Ligi'nde siftah için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında İngiliz devi Liverpool ile bu akşam karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadeleye saatler kala iki takımın da muhtemel ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında bu akşam İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak. RAMS Park'taki mücadele 20.00'de başlayacak. Mücadelede Fransız hakem hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Kenan Yıldız dünya devine imza atıyor! Türk futbol tarihine geçecek: İnanılmaz rakamKenan Yıldız dünya devine imza atıyor! Türk futbol tarihine geçecek: İnanılmaz rakam

v.gif

Kerem Aktürkoğlu Filistin'e desteğine devam ediyor! Paylaşımı beğeni topladıKerem Aktürkoğlu Filistin'e desteğine devam ediyor! Paylaşımı beğeni topladı

GALATASARAY VE LIVERPOOL'UN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz, Gakpo, Isak.

Sadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildiSadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildi

Fatih Terim resmen geri dönüyor! Büyük sürpriz: Lig asıl şimdi başlıyorFatih Terim resmen geri dönüyor! Büyük sürpriz: Lig asıl şimdi başlıyor

Ne yaptın sen Sofyan Amrabat! Kulüpte ortalık yıkıldı: Fenerbahçeliler şoka girdiNe yaptın sen Sofyan Amrabat! Kulüpte ortalık yıkıldı: Fenerbahçeliler şoka girdi

Son Haberler
Trump’ın Gazze planına üst üste tepkiler geldi: Erdoğan ‘Sürece katkı vermeye devam edeceğiz” dedi
Trump’ın Gazze planına üst üste tepkiler geldi: Erdoğan ‘Sürece katkı vermeye devam edeceğiz” dedi
Saray'da köstebek avı. İktidarın en gizli bilgileri bile sızdırıldı. Erdoğan'ın duyulmasını istemediği o bilgiler
Saray'da köstebek avı. İktidarın en gizli bilgileri bile sızdırıldı. Erdoğan'ın duyulmasını istemediği o bilgiler
Galatasaray – Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar
Galatasaray – Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar
Cimbom Devler Ligi'nde siftah için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri...
Cimbom Devler Ligi'nde siftah için sahaya çıkıyor! İşte Galatasaray-Liverpool maçının muhtemel ilk 11'leri...
Kayseri'de kan donduran olay! 12 yaşındaki üvey oğlu dehşet saçtı
Kayseri'de kan donduran olay! 12 yaşındaki üvey oğlu dehşet saçtı