Ne yaptın sen Sofyan Amrabat! Kulüpte ortalık yıkıldı: Fenerbahçeliler şoka girdi

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, İspanya'da gündem oldu. Daha takıma tam anlamıyla uyum sağlamaya çalışan Sofyan Amrabat için bir kampanya başlatıldı. İşte detaylar...

Süper Lig devi Fenerbahçe'de istenen seviyeye çıkamayan ve takımdan kiralık olarak gönderilen Sofyan Amrabat için İspanya'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Real Betis'e imza atan Sofyan Amrabat, LaLiga ekibinde sınıfı çabuk geçti.

SOFYAN AMRABAT İÇİN KAMPANYA BAŞLATTILAR

Real Betis taraftarları, şu ana kadar performansıyla göz dolduran Sofyan Amrabat için harekete geçti. İspanyol basınında yer alan habere göre; Taraftarlar, yönetimden tapusu Fenerbahçe'de bulunan Sofyan Amrabat'ın bonservisinin alınmasını talep etti.

Ayrıntılarda, Sofyan Amrabat'ın bonservis bedelinin yüksek bulunabileceğinden dolayı taraftarların bu ücretin bir kısmını karşılayabilmek adına kampanya başlattığı belirtildi.

Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Sofyan Amrabat için sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SOFYAN AMRABAT ŞU ANA KADAR 3 MAÇA ÇIKTI

Sofyan Amrabat, şu ana kadar yeşil-beyazlılarda 3 resmi karşılaşmada şans buldu. 29 yaşındaki deneyimli orta saha, bu mücadelelerde 197 dakika sahada kaldı. Amrabat, bu sürelerde skor katkısı veremese de taraftarlar tarafından en çok beğenilen oyuncuların başında gelmeyi başardı.

