Fatih Terim resmen geri dönüyor! Büyük sürpriz: Lig asıl şimdi başlıyor

Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, yeniden teknik direktörlüğe dönüyor. İşte detaylar...

Teknik direktör Fatih Terim için büyük bir sürpriz yaşandı. Al Shabab'tan ayrıldıktan sonra bir süredir boşta olan deneyimli teknik adama talip çıktı. Daha önce Abdullah Avcı'yı gündemine alan Mısır ekibi Al Ahly, bu dümeni Fatih Terim'e çevirdi.

FATİH TERİM MISIR'A GİDİYOR

Mısır basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fatih Terim için Al Ahly harekete geçti. Haberde, Ahly'nin Terim ile görüşme gerçekleştirmeyi planladığı ve tecrübeli teknik adamın sunacağı tüm şartları kabul ederek, Terim'e kesin olarak imza attıracağı öne sürüldü.

FATİH TERİM'İN SUUDİ ARABİSTAN RAKAMLARI

Fatih Terim, Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başında 23 resmi maça çıkmıştı. Terim, bu mücadelelerde, 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 1.74 puan ortalaması yakalamıştı.

