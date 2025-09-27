Kerem Aktürkoğlu Filistin'e desteğine devam ediyor! Paylaşımı beğeni topladı

A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha İsrail’in Gazze’deki saldırılarına sessiz kalmayarak destek paylaşımı yaptı. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından, Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve abluka kırma amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu paylaştı.

