Kerem Aktürkoğlu Filistin'e desteğine devam ediyor! Paylaşımı beğeni topladı

Fenerbahçe'de forma giyen Kerem Aktürkoğlu, İsrail'in saldırılarına devam ettiği Filistin'e destek olmak için bir kez daha paylaşım yaptı. Milli oyuncunun yaptığı paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bir kez daha İsrail’in Gazze’deki saldırılarına sessiz kalmayarak destek paylaşımı yaptı. Yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından, Gazze’de yaşanan insanlık dramı ve abluka kırma amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu paylaştı.

İşte o paylaşım;

