Kenan Yıldız dünya devine imza atıyor! Türk futbol tarihine geçecek: İnanılmaz rakam

Serie A devi Juventus'un başarılı 10 numarası Kenan Yıldız, Çizme'den ayrılıyor. Torino ekibinde özellikle bu sezon istatistikleri altüst etmeyi başaran Kenan Yıldız, Ada'nın yolunu tutuyor.

KENAN YILDIZ ARSENAL'E ÇOK YAKIN

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig devi Arsenal, Kenan Yıldız'ın transferi için Juventus ile resmi görüşmelere başladı. Haberde, iki taraf arasında yapılan görüşmelerin sonuna gelindiği ve transferin büyük bir sürpriz olmazsa devre arası transfer döneminde resmiyete döküleceği kaydedildi.

KENAN YILDIZ TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Ada basınında çıkan haberin detaylarında, bu transferin mali detaylarına da yer verildi. Buna göre; Topçular, Juventus'a Kenan Yıldız için net 61 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer, haberde belirtilen tutar üzerinden gerçekleşirse, Kenan Yıldız bonservisine en çok bedel ödenen Türk futbolcu olacak.

Bu rekor şu anda Benfica'dan, Beşiktaş'a bu sezon transfer olan Orkun Kökçü'ye ait.

KENAN YILDIZ BU SEZON 11 GOLE KATKI VERDİ

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 3 farklı kulvarda toplam 9 resmi maça çıktı. 20 yaşındaki milli oyuncu, 5 gol ve 6 asist üreterek toplamda 11 kez skora etki etmeyi başardı.

