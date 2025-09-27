Kenan Yıldız dünya devine imza atıyor! Türk futbol tarihine geçecek: İnanılmaz rakam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kenan Yıldız dünya devine imza atıyor! Türk futbol tarihine geçecek: İnanılmaz rakam

Juventus'un parlayan ismi Kenan Yıldız için beklenen son gerçekleşiyor. Birçok dünya devinin transfer listesinde ilk sırada yer alan Kenan Yıldız, İngiltere Premier Lig ekibine imza atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Serie A devi Juventus'un başarılı 10 numarası Kenan Yıldız, Çizme'den ayrılıyor. Torino ekibinde özellikle bu sezon istatistikleri altüst etmeyi başaran Kenan Yıldız, Ada'nın yolunu tutuyor.

KENAN YILDIZ ARSENAL'E ÇOK YAKIN

İngiliz basınında yer alan habere göre; Premier Lig devi Arsenal, Kenan Yıldız'ın transferi için Juventus ile resmi görüşmelere başladı. Haberde, iki taraf arasında yapılan görüşmelerin sonuna gelindiği ve transferin büyük bir sürpriz olmazsa devre arası transfer döneminde resmiyete döküleceği kaydedildi.

Ne yaptın sen Sofyan Amrabat! Kulüpte ortalık yıkıldı: Fenerbahçeliler şoka girdiNe yaptın sen Sofyan Amrabat! Kulüpte ortalık yıkıldı: Fenerbahçeliler şoka girdi

gsh6vrkxcaayeqv.jpg

Sadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildiSadettin Saran çok hızlı başladı! Fenerbahçe'de bir devir sona erdi: İlk o ismin bileti kesildi

KENAN YILDIZ TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Ada basınında çıkan haberin detaylarında, bu transferin mali detaylarına da yer verildi. Buna göre; Topçular, Juventus'a Kenan Yıldız için net 61 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer, haberde belirtilen tutar üzerinden gerçekleşirse, Kenan Yıldız bonservisine en çok bedel ödenen Türk futbolcu olacak.

Bu rekor şu anda Benfica'dan, Beşiktaş'a bu sezon transfer olan Orkun Kökçü'ye ait.

Fatih Terim resmen geri dönüyor! Büyük sürpriz: Lig asıl şimdi başlıyorFatih Terim resmen geri dönüyor! Büyük sürpriz: Lig asıl şimdi başlıyor

1757353276821-psd-14.jpg

Spor yazarları Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! Okan Buruk'a ağır eleştirilerSpor yazarları Alanyaspor-Galatasaray maçını değerlendirdi! Okan Buruk'a ağır eleştiriler

KENAN YILDIZ BU SEZON 11 GOLE KATKI VERDİ

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 3 farklı kulvarda toplam 9 resmi maça çıktı. 20 yaşındaki milli oyuncu, 5 gol ve 6 asist üreterek toplamda 11 kez skora etki etmeyi başardı.

Kerem Aktürkoğlu Filistin'e desteğine devam ediyor! Paylaşımı beğeni topladıKerem Aktürkoğlu Filistin'e desteğine devam ediyor! Paylaşımı beğeni topladı

Nihat Kahveci'den Galatasaray için olay iddia!Nihat Kahveci'den Galatasaray için olay iddia!

90+1'de Mario Lemina'nın pozisyonu penaltı mıydı? beIN Trio son noktayı koydu90+1'de Mario Lemina'nın pozisyonu penaltı mıydı? beIN Trio son noktayı koydu

Galatasaray gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!Galatasaray gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!

Son Haberler
Galatasaraylı Ergin Ataman'dan flaş Osimhen eleştirisi!
Galatasaraylı Ergin Ataman'dan flaş Osimhen eleştirisi!
Toprak Razgatlıoğlu kariyerinde bir ilke imza attı
Toprak Razgatlıoğlu kariyerinde bir ilke imza attı
İlim dünyasının acı kaybı. Prof. Dr. Zeki Arslantürk vefat etti
İlim dünyasının acı kaybı. Prof. Dr. Zeki Arslantürk vefat etti
Jose Mourinho gazeteciye verdiği cevapla yine olay oldu!
Jose Mourinho gazeteciye verdiği cevapla yine olay oldu!
Milli takım ilk maçında farklı yenildi
Milli takım ilk maçında farklı yenildi