Çin ABD'nin görüşme talebini reddetti

Editör: Ersoy Özdem

Wall Street Journal'ın haberine göre Çin, ABD'nin önümüzdeki hafta sonu Singapur'da düzenlenecek yıllık güvenlik forumunun oturum aralarında savunma şefleri arasında görüşme talebini reddetti.

Pentagon, Journal'a yaptığı açıklamada, "Çin, ABD'ye, Bakan (Lloyd) Austin'in bu hafta Singapur'da Çin Ulusal Savunma Bakanı Li Shangfu ile görüşmesi için Mayıs ayı başındaki davetimizi reddettiğini bildirdi" dedi.

Geçen hafta, Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, Savunma Bakanlığı'nın Lloyd ile Çinli meslektaşı arasında bir görüşme başlatmak için görüşmeler yaptığını söylemişti.

Kirby ayrıca ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile Çinli mevkidaşı arasında Detroit'teki Asya-Pasifik-Ekonomik İşbirliği (APEC) toplantısında bir görüşme olasılığının olduğunu da açıklamıştı.