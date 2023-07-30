Çin, ABD'nin Tayvan'a askeri yardımının adayla birleşme iradelerini kıramayacağını duyurdu

Çin’in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, ABD’nin Tayvan’a yaptığı 345 milyon dolarlık askeri yardımın ardından açıklamada bulundu.

Chen, ABD’yi, Tayvan’ı bir mühimmat deposuna çevirmekle suçlayarak, "Ne sıradan halktan toplanan vergiler ne Tayvanlı ayrılıkçı güçlerin harcadıkları paralar ne de ABD’nin gönderdiği silahlar Tayvan sorununu çözme kararlılığımızı ve adanın ana vatanımızla yeniden birleşmesini gerçekleştirmek konusundaki kararlı irademizi sarsmayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD’nin eylemlerinin Tayvan’ı bir barut fıçısına çevirdiğini savunan Chen, bu tür hareketlerin Tayvan Boğazı’ndaki savaş olasılığını yükselttiğini vurguladı.

BİDEN YARDIMLAR İÇİN GENELGE YAYIMLAMIŞTI

ABD Başkanı Joe Biden, dün yayımladığı başkanlık genelgesiyle, ABD ordusunun kendi envanterinden Tayvan'a yapacağı, savunma malzemelerinin yanı sıra askeri eğitim ve öğretimi kapsayan 345 milyon dolarlık askeri yardımı duyurmuştu.

ABD'li birçok Kongre üyesi, Tayvan'a silah satışı konusunda yönetime baskı yapıyordu.