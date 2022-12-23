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Çin, iki ABD'li yetkiliye yaptırım kararı aldı

Çin, ABD'nin Tibet'te görev yapan iki Çinli yetkiliyi yaptırım listesine almasına karşılık, iki ABD'li yetkiliye yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 17:05
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Çin ABD'nin Tibet'te görev yapan iki Çinli yetkiliyi yaptırım listesine almasına karşılık, iki ABD'li yetkiliye yaptırım uygulayacağını bildirdi

Çin, iki ABD'li yetkiliye yaptırım kararı aldı
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Çin Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun başdanışmanı Miles Maochun Yu ile Kongre-Yürütme Çin Komisyonu (CEEC) Müsteşar Yardımcısı Todd Stein'e yaptırım kararı aldı.

Yaptırım kapsamında iki yetkilinin Çin'deki mal varlıkları dondurulurken kendilerinin ve aile bireylerinin ülkeye girmesi, Çin vatandaşlarının ve kurumlarının bu kişilerle para transferi yapması yasaklandı.

Çin doğumlu askeri tarih profesörü Yu, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Washington'ın Çin'e karşı politikasının yeniden şekillendirilmesine öncülük eden isimlerden olmuştu.

Stein ise Çin'deki insan hakları ve hukuk devleti alanındaki gelişmeleri izleyerek yıllık raporlar hazırlayan komisyonda sorumluluk üstlenmişti.

ABD Hazine Bakanlığı, 10 Aralık'ta, 2016-2021 yıllarında Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde Parti Sekreterliği yapan Vu Yingcie ile 2018'den beri bölgenin polis şefi olan Cang Hongbo'ya, bölgedeki insan hakları ihlallerindeki sorumlulukları nedeniyle yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

İki yetkilinin ABD'deki mal varlıkları dondurulurken Amerikan vatandaşları ile para transferinde bulunması yasaklanmıştı.

Yaptırım kararı, 2012 tarihli Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası uyarınca alınmıştı. ABD, daha önce aynı yasa kapsamında, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin eski Parti Sekreteri Çın Çuanguo'ya, "Uygur Türklerine ve diğer azınlıklara yönelik insan hakları ihlalleri" nedeniyle yaptırım kararı almıştı.

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