Çin'den ABD'ye protesto! Üç Ortak Bildirisi ihlal edildi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de basın toplantısı düzenledi. Ning yaptığı açıklamada, Çin'in egemenliği altında bulunan Tayvan ile ABD'nin "transit ziyaret" adı altında ilişkilerinin düzeyini yükselttiğini söyledi.

Çin'in ABD ile Tayvan arasında her türden resmi temasa karşı olduğunu belirten Sözcü Mao, "Çin'in tüm uyarılarına ve protestolarına rağmen ABD, Tsai Ing-wen için 'transit' denilen ziyareti gerçekleştirmekte ısrar etmiştir. Bu tutumu güçlü şekilde kınıyor ve protesto ediyoruz." dedi.

Mao, ziyaretin "tek Çin" ilkesini ve ABD ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildirisi'nin hükümlerini ihlal ettiğini, Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğünü zedelediğini ve Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçılara yanlış mesaj verdiğini belirtti.

Tayvan sorununun Çin'in temel çıkarı ve ABD-Çin ilişkilerinin aşılmaması gereken "kırmızı çizgisi" olduğunu yineleyen Mao, "Bu olay bir kez da Tayvan Boğazı'ndaki son dönemdeki gerilimlerin, Tayvan otoritelerinin 'Tayvan'ın bağımsızlığı' girişimleri için ABD'nin desteğini sağlama çabaları ile ABD'de bazılarının Tayvan'ı kullanarak Çin'i çevrelemeyi amaçlamasından kaynaklandığını kanıtlamıştır." ifadelerini kullandı.

Mao, Çin'in durumu yakından izlediğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü kararlıkla savunacağını vurguladı.

Çin'in Washington Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Şu Şueyüen, Tsai'nin New York'a varışının ardından düzenlediği basın toplantısında, ziyaretin ilişkilerde ciddi cepheleşmeye yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Şu, "İster Tayvan liderleri ABD'ye gelsin, ister ABD liderleri Tayvan'ı ziyaret etsin, bu, Çin-ABD ilişkilerinde, tekrar ediyorum, ciddi, ciddi cepheleşmeye yol açabilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

TAYVAN LİDERİNİN ZİYARETLERİ

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaret edeceği, öncesinde ve sonrasında ABD'nin New York ve Los Angeles şehirlerinde temaslarda bulunacağı 10 günlük yurt dışı gezisi için dün yola çıkmıştı.

Tayvan Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Tsai, 1-3 Nisan'da Guatemala'yı, 3-5 Nisan'da Belize'yi ziyaret edecek.

Tayvan lideri, ziyaretlerinde, Guatemala Devlet Başkanı Alejandro Giammattei ve Belize Başbakanı John Briceno ile görüşecek, Tayvan'ın Ekonomi ve Kültür Temsilcilikleri yetkilileri ile bu ülkelerde yaşayan Tayvanlılarla bir araya gelecek.

Guatemala'ya gidiş yolunda ABD'nin New York şehrine uğrayacak Tsai'ye burada Hudson Enstitüsünce düzenlenecek etkinlikte ödül verileceği iddia ediliyor.

Belize ziyareti dönüşünde ise Los Angeles şehrine uğrayarak Ronald Reagan Kütüphanesi'nde düzenlenecek toplantıda konuşacak Tsai'nin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesi bekleniyor.

Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Fınglien dün yaptığı açıklamada, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa, bu 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız." ifadesini kullanmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hâlâ devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.