Çin Hindistan sınırına 14 savaş uçağı konuşlandırdı. Yeni bir savaş mı doğuyor?

Coğrafi istihbarat firması All Source Analysis'in saktardığı 27 Mayıs tarihli uydu görüntülerinde Hindistan'ın Sikkim şehrinden 150 kilometre uzaklıktaki havaalanında park halinde 6 tane J-20 ve 8 adet J-10 savaş uçağı ile 1 adet KJ-500 havadan erken uyarı ve kontrol sistemi (AWACS) uçağı tespit edildi.

14 UÇAK SINIRDA

Haberde, Chengdu Aerospace Corporation (CAC) tarafından üretilen J-20'lerin 2020 ve 2023 yıllarında da Tibet'e yerleştirildiği belirtilerek, ticari uydu sağlayıcıları ile ilk defa bu sayıda savaş uçağının Hindistan sınırı yakınında olduğu vurgulandı.