Çin ile Hindistan karşı karşıya geldikleri sınır meselesini görüştü

Hindistan ve Çin Dışişleri Bakanlarının, Hindistan'ın Goa eyaletindeki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nde, iki ülkenin Himalayalar'daki ihtilaflı sınır hattındaki gelişmeleri ele aldığı bildirildi.

Jaishnakar, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, ikili ilişkilerin detaylı olarak ele alındığı görüşmenin, "sınır hattındaki süregelen sorunların çözümü ile barış ve huzurun sağlanmasına odaklandığını" belirtti.

HİNDİSTAN ÇİN TARAFINDAN İŞGAL EDİLDİĞİNİ SAVUNUYOR

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi, Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

ÇATIŞMALAR YAŞANDI

Taraflar, 1962'de iki ülke arasında savaşa sebep olan sınır ihtilafını uzun yıllardır çözemezken, sınırda zaman zaman gerginlik tırmanıyor.

Sınırın batısındaki Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ile Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

HİNDİSTAN MUTABAKATA UYULMADI DEDİ

Sınır hattındaki gerginlikler, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

Sınır ihtilafı, geçen hafta Hindistan'da yapılan ŞİÖ Savunma Bakanları toplantısında da gündeme gelmiş, Hint tarafı, "sınır hattında gerginliğin azaltılması için yürütülen görüşmelerde varılan mutabakatlara uyulmadığını" savunurken Çin tarafı, "sınırdaki durumun genel olarak istikrarlı olduğu" görüşünü dile getirmişti.