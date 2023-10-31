Çin İsrail'i haritadan sildi

Çin'den İsrail için ilginç hamle...Çin'deki online haritalara göre İsrail isimli bir devlet artık yok. Gazze'de katliam yapan İsrail için Çin'den ilginç bir haber geldi. Popüler Çinli dijital harita uygulamaları platformlarından İsrail ismini ve bayrağını kaldırdı

KAYNAK: Haber Merkezi
Çin İsrail'i haritadan sildi

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken Çin’den dikkat çekici bir adım geldi.

TRT'de yer alan habere göre, Popüler Çinli dijital harita uygulamaları ve web siteleri platformlarından İsrail ismini kaldırdı.

Çinli Baidu ve Gaode gibi haritala uygulamalarında tüm ülkeler isim ve bayraklarıyla yer aldı.

Ancak İsrail ve Filistin üzerine gelindiğinde isim ve bayrak koyulmadığı görüldü.Bölgedeki şehir isimleri belirirken, İsrail isminin ve bayrağının kaldırıldığı anlaşıldı.

Benzer durumun cep telefonuyla haritaya erişildiğinde de yaşandığı görüldü. Şirketlerden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

cinnanan67.jpg

Çin Dışişleri Bakanlığı Baidu ve diğer popüler harita uygulamalarında İsrail’in isminin yer almamasına ilişkin sorulan soruyu yanıtladı.

Bakanlık Sözcüsü Wang Wenbin "Çin ile İsrail'in normal diplomatik ilişkileri olduğunu bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çin’in yetkili makamları tarafından yayınlanan standart haritada ilgili ülkeler açıkça işaretlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Çin resmi olarak İsrail ve Filistin devletlerini tanıyor.

Pekin Filistin sorununa çözüm olarak iki devletli çözümden yana ve Filistin devletinin tanınması çağrıları yapıyor. Çin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında ateşkes çağrısı yapıyor.

İlgili Haberler
Yumurta üreticisi 26 firmaya 98 Milyon lira 'kartel' cezası
Yumurta üreticisi 26 firmaya 98 Milyon lira 'kartel' cezası
Hangisi halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor. Fatih Altaylı’dan zehir zemberek sözler
Bakan Şimşek'ten eyvah dedirten açıklama. Vah vatandaş vah
BAE'den Türkiye'ye kötü haber. Mehmet Şimşek sıcak para ziyareti yapmıştı
Öne Çıkanlar
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacaksınız?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Öğrencilerin bilgisayarlarını satıp bütün parayı kumara yatırdı. Bu nasıl müdür? Gündem
Öğrencilerin bilgisayarlarını satıp bütün parayı kumara yatırdı. Bu nasıl müdür?
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen sağlık durumunu açıkladı Magazin
Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen sağlık durumunu açıkladı
Otobüs şoförü konuşan yolculardan rahatsız olunca herkesi otobüsten indirdi Video
Otobüs şoförü konuşan yolculardan rahatsız olunca herkesi otobüsten indirdi
İsveç'te feribot karaya oturdu. Petrol sızıntısı başladı Dünya
İsveç'te feribot karaya oturdu. Petrol sızıntısı başladı
Dünya Kupası Arabistan'da yapılacak Spor
Dünya Kupası Arabistan'da yapılacak
Kesilen ağaç 20 yaşındaki gencin sonu oldu Gündem
Kesilen ağaç 20 yaşındaki gencin sonu oldu
Kılıçdaroğlu: Samimi olsalar yoksulları düşünürler. Keyifli bir kurultay yapacağız Gündem
Kılıçdaroğlu: Samimi olsalar yoksulları düşünürler. Keyifli bir kurultay yapacağız