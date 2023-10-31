Hangisi halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor. Fatih Altaylı’dan zehir zemberek sözler

Antalya'da bir okulda öğretmen Emine Karakaş'ın 100. yıl kutlamasında yaptığı konuşmada iktidarı ve 'Türkiye Yüzyılı' söylemini eleştirmesinin ardından gözaltına alındı.

Fatih Altaylı, öğretmenin gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Durumu 'zıvanadan çıkmak' olarak nitelendiren Altaylı, "İktidarın politikalarını eleştirmek, içinde ne olduğu belirsiz bir Türkiye Yüzyılı söylemine katılmamak halkı kin ve düşmanlığa tahrik mi oluyor" dedi.

Altaylı, Anıtkabir'le ilgili provokatör bir paylaşım atıfta bulunarak "Hangisi halkı düşmanlığa tahrik ediyor?" diye sordu:

"Bugün Türkiye’nin en az yüzde 48’i iktidar politikalarını eleştiriyor, bu politikalar değişsin diye sandığa koşuyor. Ne yapacaksınız bir daha sefere?

Muhalefeti toptan 'suçlu' mu ilan edeceksiniz? Muhalif olmayı, iktidarı kayıtsız ve şartsız desteklememeyi kin ve düşmanlık mı ilan edeceksiniz? Milyonları mı tutuklayacaksınız, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor diye, yoksa sadece gözdağı vermek için bir bölümünü mü?

Peki sorarım size. Sosyal medyada Anıtkabir fotoğrafına füze saldırısı fotoğrafı yayınlayıp altına 'Bir gün mutlaka' yazan p.ç mi halkı kine ve düşmanlığa tahrik ediyor yoksa iktidar politikalarını eleştiren mi?"