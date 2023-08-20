Çin Sahil Güvenlik, Filipin gemilerini karasularından çıkardı

Editör: Ali Öncü

Çin Sahil Güvenliği, Güney Çin Denizi'ndeki Nansha Adaları'nın bir parçası olan Ren'ai Jiao yakınlarında Çin'in karasularını ihlal eden Filipinler'den iki tamir gemisini ve iki sahil güvenlik gemisini sınır dışı ettiğini söyledi.

Çin Sahil Güvenlik sözcüsü yaptığı açıklamada, Çin Sahil Güvenlik'in yasa gereği gerekli denetimleri uyguladığını ve yasadışı inşaat malzemeleri taşıyan Filipin gemilerini durdurduğunu söyledi.

Sözcü, "Filipin tarafını bu sulardaki ihlal faaliyetlerini derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi ve Çin'in Nansha Adaları ve Ren'ai Jiao da dahil olmak üzere bitişik suları üzerinde tartışılmaz egemenliği olduğunu da sözlerine ekledi.