Çin savaş için tarih verdi: Orduya ilhaka hazır olun talimatı

Savaş olasılığının giderek yaklaştığı Tayvan harekete geçerek ülke çapında savaşa hazırlık tatbikatı yaptı. Haber Global'de yer alan habere göre Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu Çin'le 2027'de çatışma çıkabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin istihbarat raporlarına göre de Çin yönetimi orduya 2027'de Tayvan'ın ilhakına hazır olunması emrini verdi.

"ATEŞLE OYNUYORLAR, KENDİLERİNİ YAKACAKLAR!"

Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang "Tayvan Çin'indir" diyerek gözdağı verirken şunları söyledi:

"Tayvan eski zamanlardan beri Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası oldu. Tayvan boğazının iki yakası da aynı Çin'e aittir. Tek Çin ilkesi hakkında yaygara koparmak isteyenler için üstü kapalı konuşmayacağız. Tayvan meselesinde ateşle oynayanlar önünde sonunda kendilerini yakacak."