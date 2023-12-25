Çin tarihinin en uzun süren soğuk hava dalgasını yaşadı

Küresel iklim krizinin etkileri her geçen kendisini daha da şiddetli olarak hissettirmeye devam ediyor. Yaz boyunca kavurucu sıcaklarla mücadele eden dünya şimdi de dondurucu soğuklarla baş başa kaldı.

Çin'in başkenti Pekin ve çevresinde yazın yaşanan yakıcı sıcaklıkların ardından kışın kar yağışının azalmaya başlamasıyla birlikte dondurucu soğuklar yaşanmaya başlandı. Çin, kayıtların başladığı 1951'den bu yana en uzun soğuk hava dalgasını kaydetti.

Devlet medyası Beijing Daily'nin haberine göre, Pekin'in Nanjiao meteoroloji istasyonunda kaydedilen sıcaklık, dün öğleden sonra çok uzun bir süreden sonra ilk kez sıfır derecenin üzerine çıktı.

Beijing Daily, "Sıcaklık ilk kez 11 Aralık'ta sıfır derecenin altına düştüğünden beri, sıcaklık 300 saatten fazla bir süre bu çizginin altında kaldı" şeklinde yazdı.

Bu soğuk hava dalgası hayatı olumsuz yönde etkiledi. Enerji istasyonları çalışamazken, ısıtma sistemleri de kısmen durmak zorunda kaldı.

Eyaletteki iki şehir olan Puyang ve Pingdingshan yönetimleri tarafından yapılan açıklamalara göre "hastaneler, okullar ve konut binaları için sınırlı ısıtma kaynaklarına öncelik vermek" amacıyla Cuma gününden bu yana çoğu hükümet binasının ve kamuya ait işletmenin ısıtmasını kesti.

Başkent Pekin'de günler önce başlayan soğuk hava , şehrin metro sisteminde sorunlara da neden oldu.