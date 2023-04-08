Çin, Tayvan çevresinde 3 günlük tatbikat başlattı

Çin'in Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyaretine olan tepkilerinin ardı arkası kesilmiyor.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı (PLA) Doğu Cephe Komutanlığı (ETC) Sözcüsü Shi Yi yaptığı açıklamada, Tayvan'ın kuzey, güney ve güneyindeki hava sahasında savaşa hazırlık devriyesi ile askeri tatbikat başlatıldığını duyurdu.

Shi, "Tatbikatlar, Tayvan'ın bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı güçlerine ve dış güçlerin provokasyonlarına karşı ciddi bir uyarı ve ulusal egemenliğin ve toprak bütünlüğünün korunması için gerekli bir eylemdir" ifadelerini kullandı. Tayvan çevresinde başlayan tatbikat, pazartesi gününe kadar devam edecek.

ÇİN'E AİT 42 SAVAŞ UÇAĞI, TAYVAN BOĞAZI'NI GEÇTİ

Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklama ise Çin'e ait 42 savaş uçağının ve 8 geminin Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgiyi geçtiği bildirildi. Çin'in bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe ciddi şekilde zarar veren askeri tatbikatlar yapmak için Tsai'nin ABD ziyaretini "bahane olarak" kullandığı ifade edildi. Açıklamada, "Ordu, sakin, akılcı ve ciddi bir tavırla karşılık verecek, ulusal egemenliği ve ulusal güvenliği savunmak için ilkelerine uygun olarak durumu izleyecektir" denildi.

Orta çizgi, Tayvan Boğazı'nda Çin anakarası ile Tayvan arasındaki gayri resmi ayrım çizgisi olarak biliniyor.

ÇİN İLE TAYVAN ARASINDAKİ EGEMENLİK İHTİLAFI

Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin’in bir parçası olduğunu, Tayvan ise "bağımsız bir ülke" olduğunu belirtiyor. Çin yönetimi, "barışçıl yeniden birleşme" adı altında Tayvan’ın idaresini eline almayı istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da "egemenlik ihlali" olarak değerlendiriyor. Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor.

Pekin yönetimi, Tayvan lideri Tsai'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile Los Angeles'ta gerçekleştirdiği görüşme öncesi Tayvan'ı uyarmıştı. Çin'in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglia yaptığı açıklamada, "Görüşmeye kesinlikle karşıyız ve buna kararlılıkla karşı koymak için gerekli tüm tedbirleri alacağız" ifadelerini kullanmıştı. (İHA)