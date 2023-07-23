Çin, Tayvan'a düzinelerce savaş uçağı gönderdi

Çin, gövde gösterisi olarak Tayvan'a savaş uçakları ve bombardıman uçakları da dahil olmak üzere düzinelerce savaş uçağı gönderdi.

Çin, Tayvan'a düzinelerce savaş uçağı gönderdi

Editör: Özlem Kıral

Tayvan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Çin'in Tayvan'a savaş uçakları ve bombardıman uçakları da dahil olmak üzere düzinelerce savaş uçağı gönderdiğini belirtti. Bunun, Tayvan’ın yapacağı tatbikattan önce gelmesi ise dikkatleri çekti.

Tayvan, ordusunun işgali önlemek için savaşa hazırlık için yapacağı yıllık Han Kuang tatbikatını önümüzdeki hafta yapacağı bildirildi. Sivilleri, doğal afetlere hazırlamak ve hava saldırısı durumunda tahliye tatbikatları yapmak amacıyla yıllık Wan'an tatbikatlarını da bu kapsamda yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Cuma sabah 6 ile Cumartesi sabah 6 arasında Tayvan çevresine 37 uçak ve yedi donanma gemisi gönderdiği belirtildi.

Açıklamada, bunların arasında J-10 ve J-16 savaş uçakları ile H-6 bombardıman uçakları olduğu ve tespit edilen savaş uçaklarından 22'sinin - ada ile anakara arasında bir tampon olarak kabul edilen resmi olmayan bir sınır olan - Tayvan Boğazı'nın orta hattını geçtiği veya Tayvan'ın güney kısmına yakın hava savunma tanımlama bölgesine girdiği belirtildi.

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