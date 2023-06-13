Çin ülkedeki son Hintli gazetecinin sınırlarını terk etmesini istedi

Çin ve Hindistan arasında gerilim artarken, Çin hükümeti ülkelerinde bulunan son Hintli gazetecinin ülkeyi terk etmesini emretti.

Çin ülkedeki son Hintli gazetecinin sınırlarını terk etmesini istedi

Editör: İsa Karaarslan

Pekin ve Yeni Delhi yönetimleri arasında siyasi kriz giderek büyüyor. Ülkeler birbirlerine kısasa kısas yöntemiyle yaklaşırken son dönemde iki ülke birbirlerinin gazetecilerini ülkelerinden teker teker kovuyor.

Çinli yetkililer, Hindistan Basın Vakfı muhabirine bu ay ülkeyi terk etmesi talimatını verirken, gazetecinin ayrılışı, iki ülke arasında bağların bozulduğu bir dönemde meydana gelecek. Böylece Hindistan'ın Çin'deki medya varlığı tamamen silinmiş olacak.

Bu yılın başında Çin'de toplamda 4 gazetecisi bulunan Hindistanlı basın çalışanlarına karşı vize reddi uygulamasında bulundu. Bu yolla 3 gazeteci geriye dönerken, sonuncusunun da ülkeyi terk etmesi emri verildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin Pazartesi günü Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında gazetecilere verdiği demeçte, Çin'in 2020'de Hindistan'da 14 gazeteci bulundurmaktan sadece tek bir muhabire geçtiğini söyledi.

Wang, "Şu anda Hindistan, Hindistan'da kalan tek Çinli gazetecinin vizesinin uzatılmasını hâlâ onaylamadı" dedi.

Sözcü ayrıca, ''Hindistan'ın Çin ile yarı yolda buluşacağını ve gazeteciler için vize vermeye devam edeceğini ve mantıksız kısıtlamaları kaldıracağını umuyoruz" ifadelerini de kullandı.

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