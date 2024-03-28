Çin uzay savaşlarına hazırlanıyor

Kaynak: New York Times
Çin uzay savaşlarına hazırlanıyor
Çin GPS sistemlerinin yerini alacak yeni bir istasyon inşa ediyor.

Çin Hükümeti, GPS sistemlerinin dayandığı uydu ağını yok edebilecek ya da bozabilecek çatışmaların ilk basamağı olarak GPS sinyallerinin yerini alacak yüzlerce kara tabanlı Loran istasyonu inşa ediyor.

Benzer bir sistem 2010 yılında, dönemin ABD Başkanı Obama'nın "eski teknoloji" demesi üzerine ABD'li yetkiler tarafından kullanımdan kaldırmıştı. Rusya'nın da benzer bir sistem üzerinde çalıştığı biliniyor.

Benzer bir sistemi yakın bir tarihte Pentagon'a sunup ret cevabı alan Dirençli Navigasyon ve Zamanlama Vakfı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada "Çinliler bizim Amerika'da yapacağımızı söylediğimiz şeyi yaptılar. Uzaydan bağımsız olma yolunda kararlılıkla ilerliyorlar" denildi.

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