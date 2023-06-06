Çin ve ABD Pekin'de görüştü

Editör: Sami Gürel

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, üst düzey Çinli ve Amerikalı diplomatların Pekin'de sayısız ihtilaftan zarar gören ikili ilişkilerin nasıl iyileştirilebileceği konusunda " açık sözlü " ve " yapıcı " görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya Müsteşarı Daniel Kritenbrink, Başkan Joe Biden'ın Çin ve Tayvan işlerinden sorumlu danışmanı Sarah Beran ile son günlerde Çin’de oldukları bildirilirken, iki ABD'li yetkili Pazartesi günü Çin dışişleri bakan yardımcısı Ma Zhaoxu ile bir araya geldi ve bakanlığın Kuzey Amerika ve Okyanusya direktörü Yang Tao ile görüştü.