Çin ve ABD Tayvan’da karşı karşıya geldi. Uzakdoğu’da sular ısınıyor

Tayvan Savunma Bakanlığı, ABD'nin Tayvan'a 500 milyon dolarlık silah satışını onaylamasından birkaç gün sonra Çin'in adaya düzinelerce uçak ve gemi gönderdiğini söyledi.

Çin ve ABD Tayvan’da karşı karşıya geldi. Uzakdoğu’da sular ısınıyor

Editör: Osmancan Erok

Tayvan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, ABD'nin Tayvan'a 500 milyon dolarlık silah satışını onaylamasından birkaç gün sonra Çin'in adaya düzinelerce uçak ve gemi gönderdiğini söyledi .

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cuma sabahı 06.00'dan Cumartesi sabahı 06.00'ya kadar 24 saat içinde Halk Kurtuluş Ordusu'na ait 32 uçak ve donanmaya ait 9 geminin tespit edildiği belirtildi.

20 uçağın Tayvan’ın hava savunma tanımla bölgesini ihlal ettiği açıklanırken, savunma ordusu, buna yanıt olarak Tayvan'ın kendi uçaklarını, gemilerini ve füze sistemlerini faaliyetlere yanıt vermekle görevlendirdiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, F-16 savaş uçaklarına yönelik kızılötesi arama ve takip sistemlerinin ve diğer ilgili ekipmanların yarım milyar dolar değerinde Tayvan'a satışına ilişkin ABD ile anlaşmayı imzaladığını söylemişti.

Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Zhang Xiaogang ise Cuma günü yaptığı açıklamada, Çin'in silah satışına karşı olduğunu, bunun Çin'in içişlerine "ağır bir müdahale" olduğunu ve bunu "Tek Çin" ilkesini ihlal eden "iğrenç bir eylem" olarak tanımladığını söyledi.

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