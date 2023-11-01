Çin ve Japon gemileri burun buruna geldi. Uzakdoğu'da gerilim artıyor

Reuterst'ta yer alan habere göre, Çin’deki Diaoyu adlı ve Japonya’daki Senkaku adlı ihtilaflı adalar üzerinde her iki ülke de hak iddia ediyor. İki devlet de karşı tarafın bölgeyi terk etmesini sağlamak için devriye gemileri konuşlandırdığını belirtiyor.

Çin’in sahil güvenliği, üç Japon gemisinin ve birkaç devriye gemisinin yasa dışı bir şekilde kendi kara sularına girdiğini ve hukuka uygun olarak gerekli kontrol önlemlerini aldığını açıkladı.

Japonya’nın sahil güvenliği ise devriye gemilerinin karşılık olarak Çin’in üç sahil güvenlik gemisini defalarca bölgeyi terk etmeye çağırdığını duyurdu.

Benzer bir olay daha önce 17 Ekim’de yaşanmıştı.