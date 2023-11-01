Çin ve Japon gemileri burun buruna geldi. Uzakdoğu'da gerilim artıyor

Çin ve Japonya'nın sahil güvenlik gemileri Uzakdoğu'da karşı karşıya geldi.

Çin ve Japon gemileri burun buruna geldi. Uzakdoğu'da gerilim artıyor

Reuterst'ta yer alan habere göre, Çin’deki Diaoyu adlı ve Japonya’daki Senkaku adlı ihtilaflı adalar üzerinde her iki ülke de hak iddia ediyor. İki devlet de karşı tarafın bölgeyi terk etmesini sağlamak için devriye gemileri konuşlandırdığını belirtiyor.

Çin’in sahil güvenliği, üç Japon gemisinin ve birkaç devriye gemisinin yasa dışı bir şekilde kendi kara sularına girdiğini ve hukuka uygun olarak gerekli kontrol önlemlerini aldığını açıkladı.

Japonya’nın sahil güvenliği ise devriye gemilerinin karşılık olarak Çin’in üç sahil güvenlik gemisini defalarca bölgeyi terk etmeye çağırdığını duyurdu.

Benzer bir olay daha önce 17 Ekim’de yaşanmıştı.

Öne Çıkanlar
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Black Friday ne zaman? 2023 Black Friday Kasım ayı indirimleri ne zaman başlıyor?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
“Aşağıdakilerden hangisi aşağıdadır”ı bilerek uzman olanlar öğretmenlere zulmedecek!
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
Yılmaz Özdil emeklilere ikramiye verilecek tarihi açıkladı. Emekli olmayanlar bile tarihi duyunca şok oldu
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 136. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Son Haberler
Süreyya ne demek? Süreyya isminin anlamı nedir? Gündem
Süreyya ne demek? Süreyya isminin anlamı nedir?
Evinin önünde oyun oynarken otomobil çarpan çocuk hayatını kaybetti Gündem
Evinin önünde oyun oynarken otomobil çarpan çocuk hayatını kaybetti
Basın çalışanları iş bırakma eylemine gitti Dünya
Basın çalışanları iş bırakma eylemine gitti
ABD’den flaş açıklama: Netanyahu HAMAS’ın saldırısını biliyordu Dünya
ABD’den flaş açıklama: Netanyahu HAMAS’ın saldırısını biliyordu
Arka Sokaklar’dan alkışlanacak hareket Magazin
Arka Sokaklar’dan alkışlanacak hareket
Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Magazin
Yalı Çapkını 44. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Apple yeni Mac modellerini tanıttı. Oyunlarda daha yüsek FPS verecek ve render süresi iki kat hızlanacak Teknoloji
Apple yeni Mac modellerini tanıttı. Oyunlarda daha yüsek FPS verecek ve render süresi iki kat hızlanacak