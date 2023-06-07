Çin ve Rusya'dan ait bombardıman uçaklarıyla Japonya'ya güç gösterisi

Japonya hükümeti, Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının, ülkeye yakın sularda ortak uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Çin ve Rusya'dan ait bombardıman uçaklarıyla Japonya'ya güç gösterisi

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Çin'e ait iki H-6 ve Rusya'ya ait iki Tu-95 tip uçak Japonya'ya yakın sularda ortak uçuş yaptı.

Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesinden Doğu Çin Denizine doğru yapılan söz konusu ortak uçuşa karşı, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş uçakları havalandı.

Bakanlık açıklamasında, Japonya'nın hava sahasının ihlal edilmediği ancak ortak uçuşun "açık güç gösterisi" şeklinde nitelendirildiği vurgulandı.

Söz konusu ortak uçuşa yönelik derin endişelerin, diplomatik yollar vasıtasıyla, Rusya ve Çin'e aktarıldığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da dün, 4 Çin ve 4 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini duyurmuştu.

(AA)

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