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Çin yer gözlem uydusunu fırlattı

Çin, yüksek çözünürlüklü optik yer gözlem uydusu olan"Gaofın-11 04"ü uzaya gönderdi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 16:14
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Çin yer gözlem uydusu Gaofın-11 04'ü fırlattı

Çin yer gözlem uydusunu fırlattı
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Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4B roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışının ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 457'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Uydunun toprak kaynaklarının takibi, kent planlama, kara yolu ağı tasarımı, hasat tahmini ve afet izleme alanlarında kullanılması amaçlanıyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

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