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Cinayet işlenen 800 yıllık hamam 12 yıl aradan sonra hizmete girecek

Tokat'ta 800 yıllık Sultan Hamamı, 12 yıl aradan sonra tekrar hizmete girecek. Hamam 2011 yılında yaşanan cinayet olayının ardından kapanmıştı.  

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 16:20
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Cinayet işlenen 800 yıllık hamam 12 yıl aradan sonra hizmete girecek

Cinayet işlenen 800 yıllık hamam 12 yıl aradan sonra hizmete girecek
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İHA'nın haberine göre, Tokat kent merkezinde bulunan, 13'üncü yüzyılda Selçuklu döneminde yapılan hamam, 2011 yılında yaşanan cinayet olayının ardından kapandı. 

İşletmecileri tarafından Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne devredilen hamam 9 yıl kapalı kaldı. Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen hamamın çevre düzenlemesi esnasında başka bir hamam kalıntısına rastlandı. 

Hamamın bulunduğu alan korumaya alındı. Dikdörtgen alan üzerine kurulan, erkekler için 4 eyvanlı, kadınlar için 3 eyvanlı bölümleri bulunan Sultan Hamamı, restorasyonun ardından hizmete girmesi için gün saymaya başladı.

FISKIYE 800 YILLIK

Hamam işletmecisi Necmi Aydın, hamamın göbek taşındaki Selçuklu eseri olan 800 yıllık fıskiye ile dikkat çektiğini söyledi. Sultan Hamamı'nın Tokat'ın en eski hamamlarından bir tanesi olduğunu belirten Aydın, "Hamam 12 yıldır kapalıydı. Vakıflar Müdürlüğü tarafından restoresi yapıldı. Restoreden sonra işte biz de eklentiler yaparak en kısa sürede hizmete açacağız. Restore çalışmaları sırasında hamamın altından bir hamam daha çıktı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü müze olarak hizmete açacak" dedi.

Aydın, hamamın turistik bir bölgede olduğuna dikkat çekerek, "Her taraf tarih kokuyor zaten. Yerli yabancı turistlerin hepsine hizmet verebilmek için elimizden gelen bütün çalışmaları gösteriyoruz. Onları da sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz de heyecanlıyız, onlar da heyecanlı. Gelip ne zaman açılacak diye çok soran oluyor" diye konuştu.

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