Cinayeti işledi ardından silahı denize attı

Mersin'de otomobil içinde öldürülen şahsın katil zanlısı polisin titiz çalışmasıyla yakalandı, kurbağa adamlar da suç aleti silahı denizde buldu.

Cinayeti işledi ardından silahı denize attı

İHA’nın haberine göre, Mersin'de otomobilde bir kişiyi öldüren şüpheli, polisin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Cinayet şüphelisinin olaydan sonra denize attığı silah ise kurbağa adamlar olarak bilinen dalgıç polisler tarafından bulundu.

Olay, 4 Haziran Pazar günü merkez Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bulvar üzerinde otomobilin içinde silahlı saldırıya uğrayan S.U. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan titiz çalışma sonucunda cinayet zanlısının S.Ö. olduğu belirlendi. Şüpheli polisin yaptığı operasyonla gözaltına aldı. Yapılan incelemede zanlının silahı denize attığını tespit eden ekipler, çalışma başlattı. Deniz Limanları Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polislerin 2 günlük çalışması sonucunda Adnan Menderes Bulvarı Beşiktaş Meydanı açıklarında silahı bulan ekipler, suç aletini de ele geçirmiş oldu.

Bugün emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.aw934124-01.jpgaw934124-02.jpgaw934124-03.jpgaw934124-04.jpgaw934124-05.jpgaw934124-06.jpgaw934124-07.jpg

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