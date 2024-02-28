Cinayetin faili tutuklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Cinayetin faili tutuklandı
26 şubat tarihinde satırla öldürülme olayının faili yakalandı.

Yeniçağ - Konya / Vedat YILDIRIM

26.02.2024 günü 07.10 sıralarında ilçemizde 1957 doğumlu Cuma HAN isimli şahsın satırla öldürülme olayı failinin damadı N.M olduğu yönünde birçok delil elde edilmesi üzerine şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Yapılan araştırmalar sonucunda fail ile birlikte olay esnasında ortamda bulunan B.E. isimli kadın ve M.A isimli şahıs işlemlerinden sonra 27.02.2024 günü Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş,

Olayı gerçekleştiren N.M tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş , B.E ve M.A. isimli şahıslar savcılıkça serbest bırakılmıştır.

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