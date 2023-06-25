Cinci hocanın cezası belli oldu. Seyyid'im diyerek Emekli Danıştay hakimini dolandırmıştı

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya şikâyetçiler emekli danıştay hakimi S. Y. ile kızı katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

“PEYGAMBER SOYUNDAN GELEREK SEYYİD OLDUĞUNU SÖYLÜYORDU"

Danıştay hakiminin kızı S.Y. “Babam sürekli sanık ile yakın ilişki kurmamı istiyordu. Onun iyi bir insan olduğunu söylüyordu, ulvi bir insan olduğunu Seyyid olduğunu söylüyordu. Sanık adeta bir kurtarıcı gibiydi. Ben babamın sanığa para gönderdiği konusunu çok sonra iş işten geçtikten sonra öğrenmiştim. Hakim olan babamın denendiğini bizim seçilmiş bir aile olduğumuzu çok güzel şeyler yapacağımızı kendisinin peygamber soyundan gelerek Seyyid olduğunu söylüyordu" dedi.

Eski hakim S.Y ise, “Sanık bize ulaşmak için ürün üretim bahanesiyle ilgili paylaşımlarda bulunmuştu. Bizimle herhangi bir formül paylaşmış değildir. Biz evimizde herhangi bir üretim yapmadık, ortada da üretim yapılacak bir ürün de bulunmamaktadır. Kendisi adına üretim amacıyla kiralanan yerin bile ne şekilde kiralandığından, imzası olmasına rağmen sanığın haberi bulunmamaktadır" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında sanığın müştekileri dolandırmak amacıyla planlı bir şekilde hareket ederek, Alevilik inancının kutsal simgeleri üzerinden müştekileri etkisi altına aldığını belirtti. Kendisini Seyyid olarak tanıttığı ve bu şekilde rol yaparak, kendisinin bir nevi kamu görevlisi olduğunu, müştekileri korumakla görevli olduğunu söyleyip müştekileri etkilediğine yer verildi. Sanığın davranışlarının da etkisiyle müşteki S.Y.’nin eşinin psikolojisinin etkilenmesi ve bunalım yaşaması üzerine, kendisine cinlerin musallat olduğunu, yardımcı olacağını söyleyerek çeşitli miktarlarda paralar istediği de anlatıldı. Mahkeme, Uğur Akyol’u zincirleme olarak nitelikli dolandırıcılık suçundan 3 yıl 7 ay hapis ve 10 bin 400 TL adli para cezasına çarptırdı. Sanığa sarkıntılık suçundan beraat verildi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı'nın düzenlediği iddianamede şüphelinin kendisini alternatif tıp uzmanı olarak tanıttığı, kadın hastalıklarına iyi gelen bir macunun formülünü bildiğinden bahsederek işlerini büyütmek adına emekli Danıştay Hakimi müşteki S.Y.'nin kendisi için yatırımcı olmasını istediği belirtildi. İddianamede şüpheli Uğur Akyol’un müşteki S.Y.'yi Alevilik inancının kutsal simgeleri üzerinden sürekli etki altına aldığı ve kendisini 'Seyyid' olarak tanıttığı da anlatıldı. Dolandırıcılık suçunda olduğu gibi yine dini duyguları kullanarak eski hakimin avukat olan iki kızı S.Y. ve D.Y.'ye cinsel istismarda bulunduğu da belirtildi. Savcı, düzenlediği iddianamede şüphelinin müşteki S.Y.'ye karşı bir kez, D.Y.'ye karşı ise, zincirleme olarak 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' ve tüm müştekilere karşı zincirleme olarak 'Dini inanç ve duygularının istismarı' suçlarından 15 yıl 9 aydan 66 yıl 3 aya kadar hapsi isteniyordu.

(Kaynak: DHA)