Eşinin ilişki isteğine karşılık vermeyen kadına melekler lanet okur. Masum Bayrak isimli hoca böyle dedi

Son dönemde sözde hocaların cinsel ilişki tavsiyeler arttı ve tepki topluyor. Bunlardan biri de Masum Bayraktar isimli sözde hoca oldu.

İsmailağa Cemaat’ine yakınlığıyla bilinen Bayraktar’ın cinsel ilişki sözleri tepki çekti.

Videoda önerilerde bulunan sözde hoca Bayraktar, “Bir kadın, kocası cinsel ilişki yapmak istediğinde uçağı bile kalkıyor olsa, kocasının isteğini yerine getirmek zorunda.

Yorgunum, başım ağrıyor diye ilişkiye yanaşmazsa melekler ona lanet okur." İfadelerini kullandı.

Öte yandan yine İsmailağa cemaatine yakınlığıyla bilinen Hüseyin Çevik''in sohbetlerine katılanlara cinsel önerilerde bulunması büyük tepki almıştı.

Argo terimler de kullanan Hüseyin Çevik, "Maç başladı. 1-0 olduğundan maçı bırakmayacaksın. Eşinle sevişmek sünnettir. Oynaşacaksın sünnettir" demişti.

Video sosyal medyada gündem olurken büyük tepki aldı.

CÜBBELİ AHMET DE BENZER ŞEY DEMİŞTİ

Cübbeli Ahmet ise şu açıklamayı yapmıştı:

Evlilikte en büyük mesele yatak meselesi. Çünkü o adamın başka hanımı yok. Adamın zina tehlikesi var, her taraf çırılçıplak.

Bu adamın helal yoldan tatmin olması için kadınların ‘Hastayım, canım istemiyor’ konularına girmemesi lazım. Bu şekilde kadın, ahirette rahat eder, cennete kısa yoldan girer.

Eşinin şehvet ateşini söndürdüğün anda, mutlu ettiğin anda yemeğin tuzlu olmasını dert etmez.Kadın, "Allah'ın emrini yerine getireyim, bu adamı tatmin edeyim, gözü dışarda kalmasın" demeli.